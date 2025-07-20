Все стороны конфликта перешли к полному прекращению боевых действий, заявил Том Барак

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Стороны вооруженного конфликта в сирийской провинции Эс-Сувейда окончательно прекратили боестолкновения и готовятся к обмену пленными. С таким утверждением выступил спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Барак.

"В 17:00 по местному времени (соответствует мск - прим. ТАСС) все стороны конфликта перешли к полному прекращению боевых действий. Следующим важнейшим шагом на пути к устойчивой деэскалации должен стать обмен пленными и заложниками, подготовка к которому ведется в настоящий момент", - написал Барак в X. По его мнению, "единственный способ снизить уровень напряженности - это заключение соглашения о прекращении огня, обеспечение защиты мирного населения и ввоза гуманитарной помощи" в районы, пострадавшие от вооруженного конфликта.

Ранее руководство друзской общины в Эс-Сувейде объявило о готовности к операции по обмену пленными с арабскими племенами. Он, как ожидалось, должен был начаться в 18.00 в районе Умм-Зейтун.

В ночь на 20 июля представитель МВД в переходном правительстве арабской республики Нуреддин аль-Баба объявил, что вооруженные столкновения в сирийском городе Эс-Сувейда полностью прекратились. В субботу президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.