По мнению директора Национальной разведки США Тулси Габбард, у американской администрации есть достаточно доказательств, чтобы "предъявить обвинения в отношении ответственных" за фабрикацию данных

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Американские власти сделают достоянием общественности на следующей неделе более детальную информацию о фабрикации данных о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

"На следующей неделе мы опубликуем более детальную информацию о том, как это происходило, и то, в каких масштабах эта информация скрывалась от американцев", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Габбард, у американской администрации есть достаточно доказательств, чтобы "предъявить обвинения в отношении ответственных" за фабрикацию данных. "Мы передадим все, что у нас есть, и все, что найдем позднее [по этому делу], в Министерство юстиции США. Ответственным за это необходимо предъявить обвинения вне зависимости от того, насколько они могущественны сейчас или были в то время", - отметила глава американской нацразведки.

Газета New York Post опубликовала 2 июля отчет Директората анализа ЦРУ, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве России в выборы в США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что в том числе с подачи бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый доклад, а на заседаниях с членами Конгресса за закрытыми дверями утверждал обратное.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.