Лидер АдГ: немцы не понимают, почему на Украину есть средства, а на них нет

Алис Вайдель рассказала, что власти Германии дарят украинской стороне миллиарды немецких налогоплательщиков

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что никто в ФРГ больше не понимает, почему на Украину есть деньги, а на собственных граждан их нет.

В интервью телеканалу ARD она отметила, что правительство Фридриха Мерца "дарит Украине девять млрд денег немецких налогоплательщиков и хочет сейчас за пять млрд купить для Украины ракеты Patriot". "Этого больше никто не понимает. Для всего есть деньги, только для собственных граждан их нет", - указала Вайдель. "И это причина, по которой мы, "Альтернатива для Германии", пользуемся все большим успехом, - потому что мы проводим политику в интересах жителей этой страны", - добавила она.

Президент США Дональд Трамп 14 июля сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. По данным министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Берлин и Вашингтон готовят поставку Киеву двух систем Patriot.