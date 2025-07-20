Армия Израиля заявила, что осведомлена о сообщениях о гибели людей в этом районе, подробности инцидента расследуются

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проверку по факту сообщений о гибели в секторе Газа 73 палестинцев, ожидавших выдачи гуманитарной помощи. По предварительным данным армейской пресс-службы, действительное число жертв отличается от ранее озвученного.

"Сегодня утром на севере сектора Газа было обнаружено скопление нескольких тысяч жителей. Военнослужащие ЦАХАЛ открыли предупредительные выстрелы, чтобы устранить непосредственную угрозу. Армия осведомлена о сообщениях о гибели людей в этом районе, подробности инцидента расследуются. Предварительный анализ показывает, что число заявленных жертв не соответствует той информации, которая есть в распоряжении ЦАХАЛ", - говорится в заявлении.

Ранее Минздрав сектора Газа заявил о том, что по меньшей мере 73 палестинца погибли у пунктов раздачи гуманитарной помощи, 67 человек погибли на севере анклава. Власти обвинили в их гибели армию Израиля.

"ЦАХАЛ рассматривает доставку гуманитарной помощи в сектор Газа как вопрос первостепенной важности. <...> ЦАХАЛ, безусловно, не наносит преднамеренных ударов по грузовикам с гуманитарной помощью", - добавили в армейской пресс-службе.

Отдельно ЦАХАЛ распространил заявление, в котором призвал жителей Газы воздержаться от перемещений в северные районы анклава из-за продолжающихся боевых действий и угрозе их жизням и безопасности.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с конца мая зарегистрировало гибель 875 жителей Газы при попытке получить доступ к пропитанию, прежде всего у пунктов раздачи помощи Фонда гуманитарной помощи Газе. 16 июля фонд официально признал гибель 20 палестинцев в давке у одного из пунктов распределения.