Также произошли столкновения с жандармерией, сообщает агентство

БУХАРЕСТ, 20 июля. /ТАСС/. Несколько сотен человек провели антиправительственную манифестацию в центре румынской столицы перед зданием правительства. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Участники размахивали трехцветными флагами, дудели в вувузелы, скандировали имя бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Манифестанты считают недействительными повторные президентские выборы, проведенные в Румынии в этом году, и требуют возобновить прерванные в прошлом году выборы, на которых фаворитом был Джорджеску. Среди протестующих была лидер оппозиционной парламентской Партии молодых людей Анамария Гаврилэ.

Произошли столкновения с силами охраны порядка, четыре жандарма получили ранения, двое агрессивных протестующих были задержаны. На площади и прилегающих улицах было блокировано движение автотранспорта.

Жандармерия сообщила, что в соцсетях был распространен призыв блокировать въездные пути в Бухарест. Два водителя остановили автофургоны поперек автострады А1 Бухарест - Питешть, блокировав несколько сотен машин. Полиция освободила проезд и открыла уголовное дело, шоферам угрожает тюремное заключение от 3 месяцев до 2 лет.