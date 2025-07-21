Военные убили 79 человек, ожидавших помощи на КПП Зиким на севере анклава и еще 13 человек в пунктах распределения помощи в Рафахе и Хан-Юнисе на юге сектора

ДУБАЙ, 21 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 115 палестинцев были убиты по всей Газе за сутки, в том числе 92 человека, которые были застрелены при попытке получить продовольственную помощь в пунктах ее распределения. Об этом сообщил катарский канал Al Jazeera.

Военные убили 79 человек, ожидавших помощи на контрольно-пропускном пункте Зиким на севере анклава и еще 13 человек в пунктах распределения помощи в Рафахе и Хан-Юнисе на юге сектора. Органы здравоохранения Газы объявили о 19 смертях от голода за последний день. Ранее Al Jazeera информировала со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что отделения неотложной помощи больниц сектора переполнены беспрецедентным количеством голодающих людей.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF).

ООН и правозащитные группы назвали объекты GHF "человеческими бойнями" и "смертельными ловушками". По данным международных организаций, порядка 900 человек погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи в Газе с конца мая, когда GHF начал свою деятельность.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром палестинской радикальной группировки ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.