Воронин: Санду и ее партия хотят сфальсифицировать выборы на участках за рубежом

Лидер оппозиционной Партии коммунистов назвал это очень серьезной проблемой

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности хотят сфальсифицировать предстоящие 28 сентября выборы в парламент более чем на 200 участках для трудовых мигрантов в западных странах, которых называют "диаспорой". Об этом заявил лидер оппозиционной Партии коммунистов, бывший президент Владимир Воронин, отметив, что парламент должен четко определить понятие "диаспора" с законодательной точки зрения.

"Это очень серьезная проблема, которая никак не урегулирована законом. Мы должны, наконец, понять, что значит "диаспора". По сути, речь должна идти о гражданах Республики Молдова, временно находящихся за границей в поисках лучшей жизни - из-за бедности или отсутствия возможностей на родине. Эти люди работают и поддерживают свои семьи. Но на деле голосуют не они, а послы", -сказал Воронин в интервью молдавскому журналисту Георгию Гонце, отметив, что голосование на этих участках позволило Санду, которая проиграла выборы внутри страны в октябре прошлого года, переизбираться на второй срок. Также за счет голосования на этих участках властям удалось спасти референдум о вступлении в ЕС, который провалился внутри страны.

"Это было как на том референдуме, который спасли за последние два часа. Там, где граждане Молдовы массово не голосовали, результат обеспечили сотрудники дипмиссий", - пояснил Воронин, отметив, что "нечестно по отношению к гражданам прикрывать отсутствие профессионализма лозунгами о диаспоре". "Голос принадлежит народу, а не посольствам", - подчеркнул Воронин. В подтверждение своих слов он рассказал, что дипломаты Санду блокируют оппозиции встречи с избирателями за рубежом. По его словам, его встреча с согражданами в одной из европейских стран была ими сорвана.

"Я купил билет на самолет, собирался встретиться с молдаванами там, но за день до визита мне сообщили, что встреча невозможна. И человек, который заблокировал поездку, сегодня является президентским советником по связям с гражданами", - пояснил бывший президент.

В Молдавии не верят в честные выборы

Как показал проведенный социологической компании IMAS в июне опрос общественного мнения, подавляющее большинство населения Молдавии - около 80% - ожидает фальсификаций на предстоящих выборах в парламент. Лишь 8% граждан считают, что выборы будут "свободными и честными".

В октябре 2024 года Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов своему сопернику - выдвинутому социалистами бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосования около 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов на этих участках, узурпации власти при поддержке ЕС и не признали ее легитимность.

Как свидетельствуют опросы, на нынешних выборах блок оппозиционных левых партий, переговоры о формировании которого ведут лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы", имеет высокие шансы на победу. Также большие шансы попасть в будущий парламент имеют правящая партия, рейтинг которой в последнее время снижается из-за провалов в управлении страной, и блок "Победа", Блок оппозиционных проевропейских партий "Альтернатива", который возглавили мэр Кишинева Ион Чебан, Стояногло, а также экс-премьер Ион Кику и лидеры партии "Гражданский конгресс" и "Наша партия. Остальные партии не преодолели бы порог в 5%. Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством.