В послании российского бизнесмена также отмечается, что действующие армянские власти предлагают "какой-то перекресток", который якобы принесет экономическую выгоду республике

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. В Армении все хотят мира, но настоящего, достойного и устойчивого, а не просто формального документа, который существует лишь на бумаге. Об этом говорится в очередном послании российского бизнесмена Самвела Карапетяна, направленного из армянского СИЗО под названием "Что удалось нашим властям?".

"Пренебречь национальными ценностями и уступить противнику все, ожидая взамен неопределенного обещания мира, совершенно ничего не значащего бумажного документа. И все ради выборов, чтобы обмануть народ, мол, видите, я принес мир. В Армении все хотят мира, но настоящего, достойного и устойчивого, а не просто формального бумажного документа и постоянных угроз и унижений", - отметил бизнесмен. Его послание распространил Совет по защите Самвела Карапетяна в телеграм-канале.

В послании отмечается, что действующие армянские власти предлагают "какой-то перекресток", который якобы принесет экономическую выгоду Армении. Однако, бизнесмен уверен, что данный проект превратится в желаемый Анкарой "Зангезурский коридор", а Армения окажется на пути вилайетизации.

Бизнесмен констатировал, что властям также удалось "долго и многословно говорить о братстве с Европой", привести европейских наблюдателей якобы для обеспечения безопасности Сюника, "обниматься с президентом Франции Эмманюэлем Макроном раз в месяц, но фактически бросить всех и нарушить обещания, а теперь "коридор" пытаться передать американцам". "Уверяю, таким поведением и репутацией лжеца глава маленькой группировки скоро не только полностью дискредитирует себя, но и нашу Родину в глазах мира", - добавил бизнесмен.

В заключение он пообещал вывести Армению из статуса геополитической жертвы, восстановить баланс интересов и приоритетов в регионе. "И тогда транзитные пути останутся на суверенной территории Армении, наполняя ее бюджет сотнями миллионов долларов в год, а не бюджет другой, даже союзной страны. Сделаем это по-своему", - обещал Карапетян.

18 июня он был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях Армении. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.