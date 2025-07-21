Медведчук: формирование нового кабмина Украины осуществлено антиконституционно

Глава движения "Другая Украина" отметил, что это сговор для продолжения захвата власти

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Отставка правительства Украины и назначение нового кабинета министров были осуществлены антиконституционным способом, весь этот процесс - это сговор для продолжения захвата государственной власти. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

16 июля Верховная рада Украины приняла отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что повлекло отставку всего кабинета министров Украины, а уже на следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

"Действия украинского парламента являются примером избирательного применения норм права, подтверждением узурпации и диктатуры власти режимом Зеленского, срок президентских полномочий которого закончился в мае 2024 года", - написал Медведчук в авторской статье на "Смотри.ру".

Он подчеркнул, что "процедура отставки правительства и назначение ее нового состава произошла с грубым нарушением конституции и законов Украины".