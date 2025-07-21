В Ереване заявили, что обсуждают с Баку роспуск Минской группы ОБСЕ

Армения и Азербайджан также ведут переговоры по условиям для парафирования мирного соглашения

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Армения и Азербайджан активно обсуждают условия для парафирования мирного соглашения и роспуска международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщила агентству "Арменпресс" пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

"Что касается роспуска механизмов Минской группы и возможного предподписания мирного соглашения, то это понятная повестка дня для Республики Армения, и в настоящее время ведутся активные обсуждения условий, при которых это может произойти", - отметила она.