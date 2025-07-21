ООН: Израиль изолировал 2,1 млн палестинцев на 12% территории Газы

Новый приказ затронул всю территорию провинции Деир-эль-Балах до Средиземного моря, что привело к дальнейшей фрагментации территории палестинского анклава

ЖЕНЕВА, 21 июля. /ТАСС/. Порядка 2,1 млн мирного населения сектора Газы в результате приказов израильских военных о массовом перемещении населения и военных действий оказались изолированными на участке, составляющем 12% всей территории палестинского анклава. Об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"С учетом последнего приказа [израильских военных о массовом перемещении населения в районе Дейр-эль-Балах в центральной части палестинского анклава] площадь территории Газы, подпадающей под приказ о выселении или находящейся в зоне военного контроля Израиля, увеличилась до 87,8%, в результате чего 2,1 млн гражданских лиц оказались зажатыми на раздробленной территории, составляющей 12% сектора, на которой практически не функционируют системы жизнеобеспечения", - указывается в тексте.

По оценкам УКГВ, новый приказ затронул всю территорию провинции Деир-эль-Балах до самого Средиземного моря, что привело к дальнейшей фрагментации территории палестинского анклава. В результате возможности ООН и ее партнеров безопасно и эффективно передвигаться по Газе стали еще более ограниченными, а "доступ к гуманитарной помощи оказался перекрытым тогда, когда она нужна больше всего".

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.