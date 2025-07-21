FT сообщила об увеличении эффективности атак российских БПЛА на Украине

Согласно газете, эффективность поражения целей за последние несколько месяцев выросла в три раза по сравнению со средним уровнем

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Применяемая Вооруженными силами России тактика массированных ударов по Украине с использованием большого числа БПЛА позволяет добиваться более эффективных результатов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальные украинские данные.

Согласно им, эффективность поражения целей за последние несколько месяцев выросла в три раза по сравнению со средним уровнем, став самой высокой с февраля 2022 года. По оценкам Киева, на которые ссылается издание, около 15% российских БПЛА смогли поразить цели с апреля по июнь по сравнению с 5% за предшествовавшие им три месяца.

"Проблема не в том, что противовоздушная оборона Украины становится хуже. Но мы видим, что новые тактики атаки роем при БПЛА, летящих теперь на большей высоте, делают их более эффективными", - цитирует газета Ясира Аталана из Центра стратегических и международных исследований, который собрал базу данных российских авиаударов по Украине. "Увеличение масштабности запусков перегружает системы ПВО, что повышает вероятность попаданий", - добавил Аталан.

В статье также упоминаются "тактические нововведения России", благодаря которым удалось создать БПЛА, способные "летать быстрее и выходить за пределы досягаемости установленных на грузовиках пулеметов, которые Украина обычно использует для их уничтожения".