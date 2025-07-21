В вопросе Сирии сложилась очень конструктивная атмосфера, указал турецкий лидер

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Израиль использует конфликт на юге Сирии для реализации планов по оккупации региона.

"В вопросе Сирии сложилась очень конструктивная атмосфера. Необходимо объяснить миру, что Израиль сорвал проект по стабилизации в Сирии. <...> Прежде всего американцы понимают, что им нужно взять на себя немного больше ответственности в этом вопросе. Главная проблема - это конфликт между сторонами [на юге Сирии]. Но более серьезной стратегической проблемой является попытка Израиля оккупировать регион, используя этот конфликт в качестве предлога. Израиль не хочет стабильности в регионе", - сказал Эрдоган журналистам своего пула. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.