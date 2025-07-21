Турция рассчитывает на консенсус по проекту Зангезурского коридора

Реализация принесет пользу всем странам региона, указал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Турция рассчитывает на достижение консенсуса между Азербайджаном и Арменией по вопросу Зангезурского коридора, считая, что реализация этого проекта принесет пользу всем странам региона. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона. Мы рассматриваем это направление как чрезвычайно важное с точки зрения геоэкономического измерения. Эта линия соединит географические регионы за пределами нашего региона и оживит торговлю. Мы также надеемся, что она станет символом примирения, а не источником разногласий. Я верю, что мы, как страны региона, сможем решить этот вопрос на основе консенсуса", - сказал Эрдоган журналистам своего пула. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США предложили передать под контроль частной компании управление 40-километровым транспортным коридором, соединяющим основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани в рамках заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Коридор проходит через Сюникскую область Армении, в Азербайджане его называют Зангезурским коридором. Этот вопрос якобы обсуждался во время переговоров между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Абу-Даби 10 июля.