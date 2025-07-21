21 июля, 13:12,
обновлено 21 июля, 13:54

Турция рассчитывает на консенсус по проекту Зангезурского коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool
Реализация принесет пользу всем странам региона, указал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Турция рассчитывает на достижение консенсуса между Азербайджаном и Арменией по вопросу Зангезурского коридора, считая, что реализация этого проекта принесет пользу всем странам региона. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона. Мы рассматриваем это направление как чрезвычайно важное с точки зрения геоэкономического измерения. Эта линия соединит географические регионы за пределами нашего региона и оживит торговлю. Мы также надеемся, что она станет символом примирения, а не источником разногласий. Я верю, что мы, как страны региона, сможем решить этот вопрос на основе консенсуса", - сказал Эрдоган журналистам своего пула. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США предложили передать под контроль частной компании управление 40-километровым транспортным коридором, соединяющим основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани в рамках заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Коридор проходит через Сюникскую область Армении, в Азербайджане его называют Зангезурским коридором. Этот вопрос якобы обсуждался во время переговоров между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Абу-Даби 10 июля. 

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ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип