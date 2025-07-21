Иранский парламентарий Аббас Могтадаи предупредил, что в случае попыток стран "евротройки" оказать давление на исламскую республику, Тегеран ответит широким спектром контрмер

ДУБАЙ, 21 июля. /ТАСС/. Тегеран будет расценивать попытки европейских стран привести в действие механизм snapback, который подразумевает восстановление санкций Совета Безопасности (СБ) ООН против Ирана, как вступление в конфликт с исламской республикой. Об этом заявил замглавы комитета по внешней политике и национальной безопасности Меджлиса (парламента) исламской республики Аббас Могтадаи.

"Мы советуем европейцам тщательно подумать о будущем своих отношений с Ираном <...>. Стремление европейских стран использовать механизм snapback равносильно военному нападению", - сказал Могтадаи агентству Borna News. Депутат отметил, что активизация этого механизма возможна только в том случае, если все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе соблюдают его условия. США, в свою очередь, вышли из соглашения, а европейцы проводят в отношении Ирана "враждебную политику", указал Могтадаи. Он добавил, что Россия и Китай выступают против восстановления санкций СБ ООН в отношении Ирана.

Иранский парламентарий предупредил, что в случае попыток стран "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) оказать давление на исламскую республику, Тегеран ответит широким спектром контрмер. "Мы можем создать им проблемы в регионе, ответить военными, экономическими, политическими и даже культурными средствами", - пояснил Могтадаи.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров Ирана и стран "евротройки" по вопросу урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел. До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует воспользоваться механизмом snapback.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты страны. В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.