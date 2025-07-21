Рустем Умеров уже был главой делегации, но в статусе министра обороны, напомнил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывший министр обороны Украины, ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров останется главой делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

"Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров, - отметил он. - Ранее главой делегации также являлся Умеров, но в статусе министра обороны. Нынешний министр обороны [Денис] Шмыгаль в Стамбул не поедет".

Ранее источники ТАСС сообщили, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной ожидается в конце недели, Стамбул останется площадкой для контактов.