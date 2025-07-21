Речь идет о Специализированной антикоррупционной прокуратуре

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) после масштабных обысков в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) пришла с проверкой в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Как сообщила САП в Telegram-канале, СБУ без предусмотренного законом официального предупреждения пришла с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне. В результате СБУ получила доступ к информации об оперативных мероприятиях, которые проводят САП и НАБУ в рамках расследования многочисленных уголовных дел.

В этой связи САП призвала СБУ строго придерживаться норм законодательства, чтобы не допустить слива информации и срыва начатых расследований против топ-чиновников.

Утром 21 июля СБУ на фоне обострения конфликта между Владимиром Зеленским и НАБУ провела не менее 70 обысков у сотрудников антикоррупционного бюро в нескольких регионах. После этого СБУ заявила о задержании руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова, а также заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Федору Христенко из-за якобы его влияния на бюро. В НАБУ указали, что обыски проводятся без решения суда, а к Магомедрасулову СБУ применила силу, хотя он не оказывал сопротивления.

Как писало издание "Страна", Зеленскому, несмотря на все усилия, не удалось установить полный контроль над НАБУ. Источник издания в антикоррупционных органах отмечал, что часть детективов продолжает в большей степени ориентироваться на западные и грантовые структуры, чем на офис Зеленского.

23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. 7 июля кабмин Украины отказался утвердить главой Бюро экономической безопасности детектива НАБУ Александра Цивинского, хотя его кандидатуру отобрали международные эксперты. Украинские СМИ в последнее время не исключают, что Зеленский может попытаться распустить НАБУ. Также офис Зеленского, как отмечала "Страна", начал активное наступление не только на НАБУ, но и на ориентированных на западные структуры грантовых активистов и СМИ.

Реакция на обыски

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя сегодняшние обыски, отметил, что это ответ Зеленского на предъявление обвинений Чернышову. По его словам, офис Зеленского давил на НАБУ, чтобы обвинения Чернышову не предъявляли, однако детективы все равно это сделали. "Все из-за Чернышова <...>. Как ответ - дело против сотрудников НАБУ. Зеленский уже давно пытается уничтожить независимость НАБУ. И сейчас он фактически очень близок к этому. В Раде ходят слухи, что будет попытка ликвидации или перезапуска НАБУ", - написал он в Telegram-канале.

Депутат Ярослав Железняк также рассказал, что из многих источников ему поступает информация о том, что возможна попытка ликвидировать антикоррупционные органы решением Совбеза или кабмина. "Поэтому пока что это только первая серия сериала "Лишение независимости НАБУ и САП", - прокомментировал он обыски в Telegram-канале.

В Центре противодействия коррупции назвали массовые следственные действия СБУ "продолжением давления и попыткой уничтожить" независимые органы.