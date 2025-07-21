Мерц пока считает нецелесообразным введение ответных мер ЕС на пошлины США

Переговоры, по словам представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, идут интенсивно, ими занимается ЕК

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что ответные меры Европейского союза (ЕС) на пошлины США на данном этапе нецелесообразны для достижения целей переговоров об урегулировании торгового спора между ЕС и Соединенными Штатами. Об этом журналистам заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Канцлер ФРГ ясно дал понять в пятницу, что он не считает вступление в силу контрмер на данном этапе подходящим для достижения цели переговоров. Именно поэтому он утверждал, что время до конца июля следует использовать для переговоров. Конечно, это также содержит в себе послание о том, что необходимо быть готовым к периоду после конца июля", - отметил Корнелиус. Именно этот вопрос, по его словам, в настоящее время обсуждается Еврокомиссией и государствами - членами ЕС.

Переговоры, по словам представителя кабмина ФРГ, идут интенсивно, ими занимается ЕК. "В течение выходных также состоялись интенсивные контакты между правительством ФРГ, Еврокомиссией и странами-партнерами, которых эта проблема серьезно затронула, для того чтобы дать понять американской стороне, что решение должно быть найдено к концу июля", - констатировал Корнелиус. Он пояснил, что ЕК изложила все возможные контрмеры, и правительство ФРГ поддерживает предложения Еврокомиссии.

В то же время представитель правительства Германии сообщил, что канцлер ФРГ обсуждал вопрос пошлин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на выходных. Кроме того, лидеры коснутся данной темы 23 июля в ходе визита французского лидера в Германию. "Президент Макрон приезжает в среду в Берлин, и можете быть уверены, что это станет темой обсуждения", - резюмировал Корнелиус.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.