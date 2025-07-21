Bild: украинцы с помощью поддельных водительских прав пытаются избежать службы

Газета также предполагает, что в Киеве может вестись "бойкая торговля поддельными бланками украинских водительских удостоверений"

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Граждане Украины все чаще пытаются использовать поддельные водительские права для управления грузовым транспортом, чтобы уклониться от военной службы. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на внутренний документ германских спецслужб и комментарии Пограничной службы Польши.

"Польская пограничная служба все чаще обнаруживала поддельные водительские удостоверения для управления грузовым транспортом у въезжающих в Польшу с Украины", - цитирует издание внутренний документ германских спецслужб, не уточняя, о каком конкретно ведомстве идет речь. Издание запросило комментарий пограничной службы Польши, где подтвердили эту информацию.

Как поясняет газета со ссылкой на попавший в распоряжение журналистов документ, существующие нормы призыва в украинскую армию допускают исключения для водителей грузового транспорта, поэтому теоретически их можно использовать для уклонения от службы. При этом посольство Украины в Берлине в комментарии газете подчеркнуло, что одного водительского удостоверения недостаточно, чтобы покинуть страну. Водители должны предоставлять выданное госорганами разрешение на выезд, подтверждение работы в транспортной компании, имеющей лицензию на международные перевозки, а также иметь регистрацию в специальной цифровой системе.

Газета предполагает, что на Украине может вестись "бойкая торговля поддельными бланками украинских водительских удостоверений". В документе германских спецслужб упоминается произошедший в апреле случай, когда польские пограничники обнаружили в ехавшем с Украины автобусе сумку с более чем 200 поддельными документами. Водитель автобуса при опросе в полиции сказал, что сумка была заявлена как посылка и он не знал о ее содержимом. В посольстве Украины заявили, что не владеют информацией об этом случае, добавив, что польские и германские власти не уведомляли власти страны о нем.

В польской пограничной службе считают, что за такой предполагаемой схемой дезертирства могут стоять организованные преступные группировки. При этом остается неизвестным, сколько украинских граждан могли воспользоваться этой схемой, пишет газета. В посольстве Украины изданию заявили, что нелегальные выезды из страны не представляют собой "массового феномена" и что большинство мужчин призывного возраста выезжают из страны на законных основаниях.