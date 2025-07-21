По данным газеты The New York Times, Украина также приступила к реализации планов по разработке системы противовоздушной обороны, однако на саму разработку и производство ПВО у Киева просто нет средств

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас признал, что Киев не в состоянии финансировать контракты Минобороны Украины по производству большего количества минометов, из-за чего они остаются невыполненными.

"Контракты с министерством обороны Украины на производство большего количества минометов остались невыполненными из-за отсутствия финансирования", - приводит слова Бельбаса газета The New York Times.

Как отмечает газета, Украина также приступила к реализации планов по разработке системы противовоздушной обороны, однако на саму разработку и производство ПВО у Киева просто нет средств, из-за чего Украина не может позволить себе делать это самостоятельно.

Ранее в Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы нуждаются в финансировании за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств для функционирования различных институтов выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов.

По данным Национального банка Украины (НБУ), с которыми ознакомился ТАСС, бюджетные расходы Украины за первые пять месяцев 2025 года выросли на 28% по сравнению с запланированным уровнем (в январе - мае 2024 года рост на 10%), главным образом на оборону и социальные выплаты. В результате для удовлетворения бюджетных потребностей в июне Киеву потребовалось уже около $4 млрд внешней помощи.