Как отметил спецпредставитель Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Том Баррак, американские власти не планируют также принуждать Израиль к чему-либо

БЕЙРУТ, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены наращивать свое военное присутствие "из агрессивных намерений" ни в одной точке мира. С таким утверждением выступил на пресс-конференции в президентском дворце Баабда спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак.

"Америка может только оказывать влияние. Мы больше не будем вводить войска куда-либо с враждебными намерениями. Мы просто не будем этого делать", - сказал он.

Его спросили, сможет ли Вашингтон принудить Израиль к определенной политике в отношении Ливана и других ближневосточных государств. "Мы не можем принудить Израиль к чему-либо, не так ли? Америка здесь не для того, чтобы принуждать Израиль к чему-либо. Мы здесь, чтобы использовать наше влияние и объединить стороны для достижения общего решения. США не имеют права принуждать Израиль к чему-либо", - подчеркнул Баррак.