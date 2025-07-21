Агентство указывает, что палестинское движение согласилось с предложением, предполагающим установление в анклаве режима прекращения огня сроком на 60 дней

КАИР, 21 июля. /ТАСС/. Соглашение между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной о перемирии и освобождении части заложников будет подписано в течение ближайших дней. Об этом сообщило близкое к радикальному движению агентство Maan.

По данным его источников, "соглашение будет подписано и об этом будет объявлено на этой неделе, максимум - в начале следующей". Агентство указывает, что ХАМАС согласился с предложением, предполагающим установление в секторе Газа режима прекращения огня сроком на 60 дней и передачу израильской стороне в этот период 10 заложников.

Агентство не исключило, что о достижении договоренностей о перемирии в палестинском секторе может быть объявлено "в ближайшее воскресенье, а возможно и в пятницу, если все детали [соглашения] будут окончательно согласованы".

В рамках последней инициативы, представленной на непрямых переговорах, проходящих в Катаре, во время согласованного 60-дневного режима прекращения огня радикалы передадут израильской стороне 10 живых заложников и тела 18 узников, погибших в Газе. Израиль в тот же период перемирия обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, а также 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе Газа после начала военной операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Кроме того, согласно договоренностям, будет значительно увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой жителям анклава.

ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили 6 июля переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.