Как отметил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, с точки зрения правовой базы он не видит препятствий для скорого создания таких учреждений

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мобильные территориальные центры комплектования (ТЦК - аналог военкомата) могут быть созданы на Украине в ближайшее время. Об этом в украинском Медиацентре заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"С точки зрения правовой базы я не вижу препятствий для скорого создания мобильных ТЦК. Учитывая атаки на них, так как сейчас ТЦК находятся в определенных местах, <...> считаю, что нормативные акты по созданию мобильных ТЦК могут быть одобрены на уровне командования Вооруженных сил", - сказал он.

В последнее время взрывы происходили на территориях ТЦК в Одессе, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Украинцы в соцсетях положительно отзываются об ударах по ТЦК. На этом фоне в военкоматах стали задумываться о том, как рассредоточить личный состав. Внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук в комментарии ТАСС отмечал, что ТЦК будут переезжать в больницы, школы и на другие социальные объекты, лишь бы "продолжить свою работу по уничтожению населения".