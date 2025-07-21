Как отмечается в заявлении Минобороны, финансирование также будет направлено на закупку новых БПЛА, ремонт и обслуживание уже поставленных вооружений

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Великобритания передала Украине средств противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов на 150 млн из запланированных на этот год £700 млн ($200 млн из $940 млн). Об этом говорится в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства.

Как отмечается, финансирование также будет направлено на закупку новых БПЛА, ремонт и обслуживание уже поставленных вооружений. Само же заявление приурочено к запланированной на 21 июля виртуальной встрече Контактной группы по военным поставкам на Украину в формате "Рамштайн".

В коммюнике приводятся слова министра обороны Великобритании Джона Хили. Он сообщил, что Лондон согласен принять участие в реализации плана президента США Дональда Трампа по приобретению американских вооружений для Украины. "Правительство Великобритании поддерживает эту политику, и мы полностью будем играть нашу роль, чтобы она была успешной, усиливая борьбу Украины прямо сейчас и поддерживая нашу собственную и более широкую европейскую безопасность", - отметил Хили.

Минобороны королевства отчиталось о поставке Украине 50 тыс. военных БПЛА менее чем за шесть месяцев, а также еще 20 тыс. БПЛА, переданных в рамках совместной коалиции под руководством Великобритании и Латвии. В ведомстве также подтвердили, что на встрече в понедельник будет объявлено о новом соглашении с Германией по закупке дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны. Как говорится в релизе, ФРГ выделит на это более 170 млн евро.

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию этого процесса будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.

Ранее газета La Stampa со ссылкой на источники сообщила, что Италия не намерена закупать у США новые вооружения для передачи Украине из-за ограниченных финансовых возможностей. До этого издание Politico сообщило, что Франция не намерена участвовать в инициативе по передаче Украине вооружений производства США. Не присоединятся к закупкам американского оружия для Украины по плану Трампа также Чехия и Венгрия.