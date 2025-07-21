Согласно заявлению израильской армии, удары были нанесены по технике, использовавшейся для восстановления инфраструктуры порта, по топливным цистернам, а также кораблям хуситов и судам

ДОХА, 21 июля. /ТАСС/. Один из причалов порта Ходейда на западе Йемена, который используется хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах", был уничтожен в результате ударов Израиля. Об этом Agence France-Presse (AFP) сообщил представитель повстанцев.

"В результате ударов был уничтожен причал порта, который был восстановлен после предыдущей атаки", - сказал агентству неназванный представитель "Ансар Аллах".

ВВС Израиля 21 июля атаковали порт Ходейда, расположенный на побережье Красного моря. Согласно заявлению израильской армии, удары были нанесены по технике, использовавшейся для восстановления инфраструктуры порта, по топливным цистернам, а также кораблям хуситов и судам, находившимся в акватории порта.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море. Затем они снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион.