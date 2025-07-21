Евросоюз обсудит с Китаем двусторонние отношения и конфликт на Украине

Встреча сторон пройдет на саммите ЕС - КНР, в котором примут участие руководители Еврокомиссии и Евросовета, а также председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Цян

БРЮССЕЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Руководство Евросоюза намерено вынести в ключевые вопросы повестки предстоящего саммита ЕС - КНР состояние двусторонних отношений с Китаем и конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского совета.

"Центральными темами для обсуждения на саммите будут состояние двусторонних отношений ЕС и Китая, а также глобальные вызовы, включая российскую военную агрессию против Украины", - говорится в тексте.

На саммите также будут обсуждаться торговое взаимодействие ЕС и Китая и темы, связанные с изменением климата, биоразнообразием и зеленым переходом.

Саммит ЕС - КНР состоится 24 июля. В нем примут участие руководители Еврокомиссии и Евросовета, а также председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Цян.