Главы МИД 25 стран призвали Израиль снять ограничения на доставку помощи в Газу

Документ также подписала комиссар Европейского союза по вопросам равенства, готовности и управления кризисами Аджа Лябиб

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Главы МИД 25 стран и комиссар Европейского союза по вопросам равенства, готовности и управления кризисами Аджа Лябиб призвали Израиль прекратить войну в секторе Газа и разрешить доставку туда гуманитарной помощи.

"Мы, нижеподписавшиеся, объединяемся с простым и неотложным призывом: война в Газе должна закончиться немедленно", - говорится в совместном заявлении, распространенном МИД Соединенного Королевства. "Модель доставки гуманитарной помощи, используемая израильским правительством, опасна, подпитывает нестабильность и лишает жителей Газы человеческого достоинства, - отмечается в тексте. - Мы призываем израильское правительство немедленно снять ограничения на доставку гуманитарной помощи и срочно обеспечить возможность ООН и гуманитарным неправительственным организациям выполнять свою спасательную работу безопасно и эффективно".

"Мы призываем израильское правительство немедленно снять ограничения на доставку гуманитарной помощи и срочно обеспечить возможность ООН и гуманитарным неправительственным организациям выполнять свою спасательную работу безопасно и эффективно", - говорится в документе.

Подпись под документом поставили главы МИД Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Исландии, Ирландии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии, а также упомянутая комиссар ЕС.

Вопрос поселений

Они осудили захват радикальным движением ХАМАС израильских заложников, осуществленный 7 октября 2023 года, призвав к их "немедленному освобождению безо всяких условий". В документе содержится требование к обеим сторонам "защищать гражданских лиц и соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права". Авторы обращения осудили планы израильской гражданской администрации Западного берега реки Иордан по созданию нового поселения E1 (East 1) в одноименной зоне между Иерусалимом и крупным поселением Маале-Адумим на Западном берегу. "Если этот план будет реализован, он разделит Палестинское государство на две части, что станет явным нарушением международного права и серьезно подорвет перспективы решения конфликта на основе двух государств", - отмечается в документе.

Продолжающееся строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося несколько десятилетий палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль в ответ заявил, что не будет выполнять положения этого документа.

Также в тексте обращения содержится призыв как к сторонам конфликта, так и к международному сообществу, "объединиться в совместных усилиях, чтобы завершить этот ужасный конфликт путем достижения немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня" и выражается поддержка усилиям на этом направлении США, Катара и Египта.

О ситуации в регионе

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты.