Южнокорейского генерала заподозрили в попытке развязать войну для экс-президента

Бывший глава государства Юн Сок Ёль осенью 2024 года, стараясь оправдать введение военного положения, якобы приказал главе командования операциями БПЛА Ким Ён Дэ направить беспилотники в КНДР, чтобы спровоцировать военный ответ

СЕУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Республики Корея отстранило от должности главу командования операциями БПЛА генерал-майора Ким Ён Дэ в связи с подозрениями в незаконной отправке в прошлом году в КНДР военных дронов. Этот шаг был якобы частью плана экс-президента Юн Сок Ёля, призванного спровоцировать напряженность между двумя корейскими государствами и ввести в Южной Корее военное положение. Об этом сообщило в понедельник военное ведомство.

Ким Ён Дэ был отстранен на следующий день после того, как специальный прокурор, расследующий дело Юн Сок Ёля, запросил ордер на арест генерал-майора. В то же время Центральный окружной суд Сеула отклонил ходатайство о выдаче ордера на арест, указав, что это чрезмерно ограничит право подозреваемого на защиту.

Следствие подозревает, что в октябре 2024 года Юн Сок Ёль напрямую отдал главе Командования операциями БПЛА приказ направить беспилотники в КНДР с целью вызвать ее военный ответ и оправдать тем самым введение военного положения. Минобороны и Комитет начальников штабов (КНШ) об этом в известность якобы поставлены не были.

Ким Ён Дэ категорически отрицает свою причастность к инциденту, утверждая, что отправка дронов осуществлялась законно по приказу КНШ в рамках противодействия кампании КНДР по запуску в Южную Корею воздушных шаров.