Его преемник Сержиу Родригес дус Сантус прибудет в начале августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес уезжает из России 21 июля, его преемник Сержиу Родригес дус Сантус прибудет в начале августа. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Посол Родриго уезжает сегодня. Посол Сержиу Родригес прибудет в начале августа", - указали в посольстве.

Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава бразильского диппредставительства заявил, что завершает свою миссию в Москве в ближайшие недели. Родриго де Лима Баэна Соарес служил в этой должности с декабря 2021 года. Пресс-служба Федерального сената (верхняя палата) Национального конгресса Бразилии сообщала, что в ближайшее время он может возглавить дипломатическую миссию страны в Германии.

В конце мая стало известно, что Сенат одобрил кандидатуру Сержиу Родригеса дус Сантуса на должность посла южноамериканской республики в России. Следующим и финальным шагом перед назначением станет утверждение его кандидатуры президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Дус Сантус работает в Министерстве иностранных дел Бразилии с 1995 года. Он также будет исполнять обязанности посла Бразилии в Узбекистане по совместительству.

Ранее дус Сантус отмечал важную роль России в реформировании существующей системы международных отношений. По его словам, происходит "перестройка мирового порядка в сторону большей многополярности, где Россия является одним из центров силы". Он также заявлял, что РФ для Бразилии остается стратегическим партнером "в экономической, торговой и технологической сферах".