Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета отметил, что Евросоюз в то же время не ведет переговоры с Россией о достижении соглашения по безопасности

ШАНХАЙ, 21 июля. /ТАСС/. Регулярные встречи лидеров Евросоюза с Владимиром Зеленским и их отказ от диалога с президентом России Владимиром Путиным говорят о неэффективности европейской внешней политики. Такое мнение выразил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в ходе академической дискуссии "Диалог мыслителей", организованной Фуданьским университетом.

"По-моему, ситуация в Европе довольно удивительная. В Европе сейчас нет эффективной дипломатии, они встречаются с президентом Зеленским каждый день, но это не дипломатия, а провал, - сказал Сакс. - Между Европой и Россией не ведутся переговоры о достижении соглашения по безопасности".

"Я очень хорошо знаю эти страны, знаю их правительства, - сказал профессор. - В частном порядке они говорят мне вещи, противоположные тем, что говорят публично, поэтому я считаю всю эту ситуацию очень тревожной и провальной для Европы".

Сакс отметил, что Евросоюз не добился настоящего объединения, "он слишком слаб". По его словам, Брюссель не дает отдельным странам ЕС проводить собственную внешнюю политику, а взгляды государств внутри объединения довольно разрозненны. ЕС по-прежнему состоит из 27 отдельных стран, у каждой из которых свои приоритеты. "И именно поэтому Европа не является великой державой, поскольку она слишком слаба и раздроблена внутри себя", - добавил профессор.