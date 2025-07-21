Американские аэродромы окружены "сельхозугодьями", принадлежащими КНР, отметил бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Базы ВВС США могут быть крайне уязвимыми для атак беспилотников-камикадзе, запущенных с территории страны. Такое мнение высказал бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен (занимал пост с 2019 по 2021 год).

"Американские аэродромы также чрезвычайно уязвимы для такого нападения. Все они окружены "сельхозугодьями", принадлежащими КНР", - написал он в X. "Я не удивлюсь, если китайские дроны уже находятся здесь (в США - прим. ТАСС), а 30 тысяч "просителей убежища" из Коммунистической партии Китая, которых впустил [предыдущий президент США Джо] Байден, прошли обучение и готовы к работе", - добавил О'Брайен.

Экс-помощник Трампа по нацбезопасности прикрепил к своему сообщению опубликованный базирующимся в округе Арлингтон (штат Вирджиния) Центром морской стратегии материал под названием "Следующий Перл-Харбор: угроза современных дронов стоящему у пирса флоту Америки".