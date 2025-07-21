Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко также выразил мнение, что чиновники в странах Запада, в отличие от Киева, не держатся за свои места

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко выразил мнение, что Украина так и не стала демократическим и правовым государством из-за проклятия, нависшего над ней в виде коррупции.

"Есть такая проблема - вот эта, коррупционная, ментальная, - которая висит над Украиной. И это главная ключевая проблема, которая не дает все время стать полноценным, цивилизованным, демократическим, правовым государством. Вот это проклятие - оно висит над этой страной. И что с этим делать, мне сложно [сказать]", - заявил он в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.

Также политик выразил мнение, что чиновники в странах Запада, в отличие от Украины, не держатся за свои места. "Я считаю, это ключевое отличие того, что там сами идут [в отставку] при мизерном подозрении, а наши цепляются до конца и несут ахинею, бред, рассказывают байки какие-то, легенды, только чтобы уцепиться за это кресло".

Вопрос коррупции стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Украина, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одним из условий продолжения ее поддержки. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.