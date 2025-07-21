За последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов очной формы обучения в возрасте старше 25 лет составила более 20% от общего числа студентов, отметил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Украинские вузы отчислили более 50 тыс. мужчин старше 25 лет за полтора года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы качества образования Украины.

"За последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов очной формы обучения в возрасте старше 25 лет составила более 20% от общего числа студентов, - отметил глава ведомства Руслан Гурак. - В 2021-2022 учебном году эта доля составила всего 4%. В ходе и после проверок, проведенных в 2024-2025 годах, из высших учебных заведений было отчислено более 50 тысяч мужчин".

В связи с этим, заявил Гурак, "необходимо рассмотреть вопрос не только о привлечении к ответственности, но и в некоторых случаях об отзыве лицензий на образовательную деятельность".

Месяц назад министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявлял, что право на высшее образование не освобождает украинцев от обязанности служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). На совещании с ректорами вузов Львовской области он предупредил их о персональной ответственности в случае "злоупотреблений" с отсрочками для студентов. Ранее на Украине инициировали проверки более чем в 100 вузах, чтобы определить, действительно ли там проходят обучение молодые люди старше 25 лет, чтобы иметь отсрочку от мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.