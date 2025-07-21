Йоханн Вадефуль в разговоре с израильским коллегой Гидеоном Сааром также призвал "разорвать спираль насилия" в Сирии

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, в ходе которого призвал еврейское государство реализовать соглашение с ЕС об оказании гуманитарной помощи населению сектора Газа.

"Сегодня я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Я выразил глубочайшую обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией, в том числе в свете эскалации израильского наступления в секторе Газа. Мы призываем Израиль реализовать соглашения с ЕС о предоставлении гуманитарной помощи", - написал Вадефуль на своей странице в X.

"Что касается ситуации в Сирии, мы согласились, что необходимо стабилизировать режим прекращения огня, чтобы не допустить распространения беспорядков на соседние страны", - добавил глава МИД ФРГ. По этой причине, как подчеркнул он, необходимо установить режим прекращения огня. "Нужно разорвать спираль насилия и ответного насилия", - резюмировал Вадефуль.

Израильская армия 18 марта возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского радикального движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Власти еврейского государства 18 мая заявили, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому ХАМАС в секторе Газа. По информации офиса Нетаньяху, "наземные силы продвигаются в глубину сектора Газа", нанося "точечные удары по структурам ХАМАС и занимая ключевые позиции".