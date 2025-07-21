ХАМАС призвал подписантов заявления по Газе к реализации ее положений

Палестинское движение ожидает от указанных в заявлении стран "непосредственного и ощутимого давления" на израильское руководство с целью остановить боевые действия в секторе

КАИР, 21 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС приветствовало заявление 25 стран о необходимости немедленно прекратить огонь в секторе Газа, призвав подписавшихся под документом перейти к реализации его положений. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале движения.

"ХАМАС приветствует совместное заявление, опубликованное правительством Великобритании и подписанное представителями 25 стран, с требованием немедленно прекратить войну в Газе и разрешить доставку туда гуманитарной помощи. <...> Призываем все страны, подписавшие данный документ, перейти к практической реализации его положений и положить конец всему, что Израиль делает в Газе", - говорится в заявлении. ХАМАС ожидает от указанных государств "непосредственного и ощутимого давления" на израильское руководство с целью остановить боевые действия в секторе.

Ранее МИД Великобритании распространил текст заявления, в котором главы МИД 25 стран и еврокомиссар по обеспечению готовности и преодолению кризисных ситуаций Аджа Лябиб (Бельгия) призвали Израиль "немедленно закончить войну" в Газе и снять ограничения на доставку в анклав гуманитарной помощи. В тексте обращения содержится призыв к ХАМАС, Израилю и международному сообществу "объединиться в совместных усилиях, чтобы завершить этот ужасный конфликт путем достижения немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня", и выражается поддержка усилиям на этом направлении США, Катара и Египта.