Глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов Германии Дирк Энгельхардт считает, что в случае военного конфликта будет не хватать до 400 тыс. водителей грузовых автомобилей

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт полагает, что в случае военного конфликта Германии может не хватать до 400 тыс. водителей грузовиков, в связи с чем он призвал привлечь в эту сферу женщин и пенсионеров. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, в стране не хватает около 100 тыс. водителей грузовиков. В случае военного конфликта, как считает Энгельхардт, Германии может не хватать до 400 тыс. водителей грузовых автомобилей. По этой причине он выступил за то, чтобы сотни тысяч женщин и пенсионеров сели за руль грузовиков. Кроме того, по мнению Энгельхардта, необходимо смягчить регулирование.

"Нам нужно больше женщин за рулем. Для этого нужны безопасные парковочные места и грузовики, оборудованные, например, отдельными душевыми, туалетами и кухнями", - утверждал глава объединения. В то же время он предложил "вновь активировать" вышедших на пенсию водителей грузовиков, а также отменить требование, чтобы они подтверждали свою квалификацию каждые пять лет. "Каждому, кто умеет водить, должно быть разрешено водить", - заявил Энгельхардт.

Права на управление грузовиками водителей из некоторых стран (например, Молдавии и Узбекистана) будут признаваться в Германии. Любой водитель грузового автомобиля, имеющий водительские права, также должен иметь право использовать его в коммерческих целях. В настоящее время для этого требуется дополнительное предварительное обучение. "Специализация должна исчезнуть", - потребовал глава союза.

Как пишет газета, в чрезвычайной ситуации правительство Германии и Бундесвер (ВС ФРГ) будут зависеть от водителей грузовиков. Они, среди прочего, будут вынуждены доставлять военную технику и припасы на передовую. "Если мы не сможем в чрезвычайной ситуации устранить нехватку в 400 тыс. водителей, мы не сможем ни должным образом поддерживать Бундесвер, ни должным образом снабжать гражданское население", - заключил Энгельхардт.