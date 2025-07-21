Американский президент сообщал, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продолжает активно работать над прекращением конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он продолжает активно работать над тем, чтобы прекратить войну в России и на Украине", - сказала она.

Трамп 14 июля заявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти.

Как заявил 20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Россия готова двигаться к урегулированию на Украине быстро, для Москвы главное - достичь своих целей, но скорость этого процесса зависит не только от нее.