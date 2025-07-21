Депутат Рады Скороход: Зеленский относится к населению Украины как к рабам

Владимир Зеленский четко дал понять, что из ВСУ можно вернуться только вперед ногами или тяжело раненым, заявила Анна Скороход

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский считает население Украины собственными рабами. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, комментируя недавние слова Зеленского о том, что демобилизация из ВСУ будет только после окончания боевых действий.

"Зеленский считает людей рабами, Зеленский четко дал понять, что из ВСУ ты можешь вернуться только вперед ногами или тяжелым 300-м (раненым - прим. ТАСС), по-другому ты оттуда не вернешься. <…> Мы четко услышали, что одни должны воевать <…>, а другие нет. Другие забронированы, другие родственники, близкие друзья, знакомые", - сказала она в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.

Ранее, представляя Верховной раде кандидатуру нового премьер-министра, Зеленский резко ответил на вопрос депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о сроках демобилизации. По его словам, находящиеся сейчас в зоне боевых действий военные смогут вернуться домой после окончания конфликта.

На эти слова отреагировали и в ВСУ. В частности, офицер украинской армии Денис Ярославский заявил, что слова Зеленского - это приговор для сотен тысяч украинских военнослужащих.