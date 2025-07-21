Адвокаты движения настаивают, что подавляющее большинство акций носили законный характер

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Высокий суд Англии и Уэльса 30 июля огласит решение о том, может ли пропалестинское движение Palestine Action в судебном порядке оспорить свое включение в список запрещенных в Великобритании организаций. Об этом сообщила газета The Guardian по итогам слушаний в понедельник.

Говоря о необходимости отмены запрета, адвокаты Palestine Action Раза Хусейн и Блинне Ни Храли привели оценки разведывательных служб королевства о том, что подавляющее большинство акций движения носили законный характер. По словам защиты, в МВД также считают, что "лишь 3 из по меньшей мере 385 акций подпадают под определение терроризма". По их мнению, суд должен определить, достаточно ли этого для признания террористическим движения, существующего более 5 лет, или же речь идет о "слишком незначительном" количестве проблемных инцидентов.

Адвокат Джеймс Иди, представляющий интересы МВД Великобритании, высказал мнение, что вопрос должен рассматриваться апелляционной комиссией по запрещенным организациям в соответствии с установленным парламентом порядком. Он признал, что большинство акций Palestine Action не относятся к терроризму, но обратил внимание, что количество "серьезных инцидентов" увеличивается.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению главы МВД Иветт Купер. Ее инициатива была поддержана обеими палатами парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. В движении объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".