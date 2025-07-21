В Газе задержали сотрудников ВОЗ и членов их семей

Армии Израиля проводит операцию в городе Дейр-эль-Балах, сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 22 июля. /ТАСС/. Два сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и два члена их семей были задержаны в ходе операции армии Израиля в городе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в X.

"Израильская армия вошла на территорию, заставив женщин и детей пешком эвакуироваться в сторону [гуманитарной зоны] Эль-Маваси на фоне активных боестолкновений. Мужчин-сотрудников заковали в наручники, раздели, допросили на месте и досмотрели под дулом пистолета", - написал Гебрейесус.

На данный момент трое из четырех задержанных были отпущены, один остается под стражей. Гебрейесус также сообщил, что 32 сотрудника ВОЗ были эвакуированы в штаб-квартиру.

По словам главы организации, в ходе атаки на основной склад ВОЗ произошел взрыв, спровоцировавший пожар.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.