В КНДР построят новый эсминец до октября 2026 года

Это будет третий корабль класса "Чвэ Хён", сообщило ЦТАК

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. В КНДР принято решение построить новый эсминец класса "Чвэ Хён" до октября 2026 года. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Речь идет о третьем эсминце этого класса. Он будет построен до 10 октября 2026 года, когда будет отмечаться очередной юбилей Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Новейший эсминец, символизирующий силу и дух Кореи, стал бесценным детищем коренного обновления кораблестроения, рожденным благодаря железным убеждениям, воле и выдающейся мудрости товарища Ким Чен Ына", - подчеркнул директор Нампхоской судостроительной верфи Юн Чхи Гор, говоря о первом корабле серии, спущенном на воду в апреле этого года.

21 мая во время церемонии спуска на воду второго эсминца класса "Чвэ Хён" в присутствии Ким Чен Ына произошла авария. В результате преждевременного срабатывания спускового механизма носовая часть осталась на стапеле, а корма оказалась в воде. Ким Чен Ын назвал причиной происшествия преступную безответственность руководства организаций, курировавших строительство и проектирование, и распорядился восстановить корабль до июньского пленума ТПК. По сообщению ЦТАК, повреждения не были критическими.