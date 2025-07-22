В случае отказа от поставок Киеву дополнительной военной помощи и противостояния России президента США могут обвинить в том, что он "сделал недостаточно", сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Украинский кризис в будущем может стать для нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане была для экс-президента США Джо Байдена. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg.

Как говорится в тексте, разрешение конфликта на Украине является "непростой задачей" и в итоге его длительность может привести к тому, что Трамп будет нести ответственность и, "возможно, вину".

Однако, как отмечает Bloomberg, в случае отказа от поставок Киеву дополнительной военной помощи и противостояния России Трампа могут обвинить в том, что он "сделал недостаточно", наподобие ситуации, когда с этим в свое время столкнулся Байден, распорядившись вывести американские войска с территории Афганистана.

"Трамп руководит политикой США уже почти полгода, и война продолжается, и теперь она на Трампе. Он понимает, что его могут серьезно обвинить, если [президент РФ Владимир] Путин победит при нем", - утверждает экс-посол США на Украине Джон Хербст, слова которого приводит агентство.

Трамп 14 июля заявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти.