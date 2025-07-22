Оказание давления на Тегеран и демонстрация европейской "мощи" стали для Евросоюза одним из способов сохранять единство как внутри объединения, так и на мировой арене, отметила газета

ДУБАЙ, 22 июля. /ТАСС/. Угрозы стран европейской тройки (Великобритания, Германия и Франция) привести в действие механизм snapback, подразумевающий восстановление санкций Совета Безопасности (СБ) ООН против Ирана, отражают новый курс ЕС на милитаризацию сообщества. Такая точка зрения содержится в материале государственной газеты Iran.

По ее мнению, ужесточение позиции "евротройки" по иранской ядерной программе совпало по времени с беспрецедентным расширением оборонного сотрудничества и актуализацией повестки стратегической автономии ЕС. Именно в этом контексте, подчеркивает газета, следует рассматривать слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об Израиле, который, атакуя Иран, "выполняет грязную работу" за европейцев.

Как отмечается в публикации, оказание давления на Тегеран и демонстрация европейской "мощи" стали для Евросоюза одним из способов сохранять единство как внутри объединения, так и на мировой арене. Таким образом, продолжает издание, формальные претензии к Тегерану относительно несоблюдения положений Совместного всеобъемлющего плана действий представляют собой только предлог для продолжения политики угроз в отношении Ирана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров Ирана и стран "евротройки" по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел. До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует воспользоваться механизмом snapback.

В марте ЕС под предлогом мнимой угрозы со стороны России и Белоруссии согласовал план милитаризации Европы. Сообщество объявило о повышении военных расходов и отработке планов координации обороны. 27 июня на саммите ЕС в Брюсселе страны-участницы договорились разработать к октябрю дорожную карту по финансированию милитаризации объединения в соответствии с решением недавнего саммита НАТО о повышении военных расходов до 5% ВВП.