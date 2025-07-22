По этой причине комитет не сможет рассмотреть и другие законопроекты, в том числе об увеличении штрафов для нелегальных мигрантов, отметила газета

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США отменил заседания до конца июля из-за попыток законодателей-демократов вынести на рассмотрение законопроект о публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Это означает, что комитет вернется к полноценной работе только в сентябре после августовских каникул, сообщила газета Politico.

Издание отмечает, что несколько законодателей подтвердили отмену всех заседаний до конца месяца. Лидер республиканского большинства в Палате представителей Стивен Скалис также заявил, что продолжение работы комитета "маловероятно". При этом он обвинил в срыве работы органа законодателей от Демократической партии США, раскритиковав их подход к делу Эпштейна. "Они четыре года покрывали Эпштейна, и, знаете ли, президент Трамп сейчас в судебном порядке пытается добиться обнародования документов, и я действительно думаю, вы увидите, многое из этого будет раскрыто", - заявил он.

Как указывает газета, в понедельник вечером группа демократов и ряд законодателей из Республиканской партии США пытались вынести на голосование инициативу о публикации по делу финансиста. Однако, республиканское руководство комитета сократило длительность заседания, чтобы инициативная группа не смогла добиться рассмотрения законопроекта. После этого было принято решение отменить все оставшиеся запланированные заседания, из-за чего комитет не сможет рассмотреть и другие законопроекты, в том числе об увеличении штрафов для нелегальных мигрантов.

"Увидимся в сентябре", - сказал возглавляющий инициативную группу по законопроекту член комитета Джим Макговерн (демократ от штата Массачусетс).

Дело Эпштейна

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее министр юстиции США Пэм Бонди, не существует. Бонди затем дала дополнительные пояснения, из которых следовало, что она неточно выразилась: имела в виду все документы по делу Эпштейна, а не подтверждала существование перечня его клиентов. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.