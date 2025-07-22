Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко отметил, что термин "мобильный" относится к подразделениям, сотрудникам которых требуется непосредственно общаться с военнообязанными, а остальные штатные единицы ТЦК благодаря цифровизации документооборота могут работать удаленно

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мобильный формат работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) уже действует на Украине, так как каждый руководитель военкомата, исходя из требований безопасности, имеет право определять, где разместить подразделение. Об этом сообщил журналистам депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Федиенко.

О возможности создания мобильных ТЦК на Украине ранее рассуждал депутат Рады Федор Вениславский. Он, в частности, отметил, что в законодательстве страны не прописаны обязательные места нахождения военкоматов, тем не менее нормативные акты по созданию мобильных ТЦК должны быть одобрены на уровне командования вооруженных сил.

"Создание мобильных ТЦК не предусматривает наличие дополнительных передвижных пунктов или перенесение их работы в автобусы. Речь идет не о том, что завтра все сядут в автобусы и уедут куда-нибудь. Термин "мобильный" здесь, скорее всего, применили, поскольку они сегодня могут быть на одной локации, а завтра - на другой", - цитирует Федиенко издание "Фокус".

По его словам, термин "мобильный" относится к подразделениям, сотрудникам которых требуется непосредственно общаться с военнообязанными. Остальные штатные единицы ТЦК благодаря цифровизации документооборота могут работать удаленно.

Вопрос о создании мобильных ТЦК на Украине встал после серии ударов по зданиям военкоматов. Так, в последнее время взрывы произошли на территориях ТЦК в Одессе, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Украинцы в соцсетях положительно отзываются об ударах по ТЦК. На этом фоне в военкоматах стали задумываться о том, как рассредоточить личный состав. Внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук в комментарии ТАСС отмечал, что ТЦК будут переезжать в больницы, школы и на другие социальные объекты, лишь бы "продолжить свою работу по уничтожению населения".