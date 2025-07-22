Филипп Лаззарини напомнил, что с начала мая более тысячи палестинцев умерли от голода

ЖЕНЕВА, 22 июля. /ТАСС/. Действующая с конца мая в секторе Газа система распределения гуманитарной помощи через поддерживаемый США и Израилем фонд (GHF), работающий в обход международных организаций, представляет собой жестокую смертельную ловушку для нуждающихся в помощи жителей палестинского анклава. Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

"Так называемые схемы распределения GHF - это жестокая смертельная ловушка. Снайперы открывают огонь по толпе, как будто им дали разрешение убивать. Массовая охота на людей при полной безнаказанности", - приводит его слова пресс-служба агентства. Лаззарини подчеркнул, что такое положение дел "не может стать новой нормой", а "гуманитарная помощь - не работа наемников".

Глава БАПОР напомнил, что с начала мая более тысячи палестинцев умерли от голода. По его словам, в настоящий момент от голода в Газе страдает не только местное население, но и врачи, медсестры, журналисты и гуманитарные работники. "Многие из них теряют сознание от голода и истощения, выполняя свои обязанности", - добавил Лаззарини.

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа перестала поступать помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям сектора Газа, предполагающую передачу GHF фактически монопольных прав на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава.