Foreign Policy: сокращение взносов США подорвет работу ООН

Как отмечается в публикации издания, организация уже сталкивается с серьезным дефицитом бюджета

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Планируемое Соединенными Штатами сокращение отчислений в бюджет ООН может серьезно подорвать ее работу. Об этом пишет журнал Foreign Policy, комментируя прошедшие 15 июля в Сенате слушания по вопросу утверждения бывшего помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца на должность американского постпреда при всемирной организации.

Как отмечается в публикации, ООН уже сталкивается с серьезным бюджетным дефицитом. В 2026 году из-за недостатка финансирования число сотрудников секретариата всемирной организации планируется сократить на 20%.

На слушаниях в Сенате Уолтц подтвердил, что США продолжат финансирование миротворческих операций, борьбы с терроризмом и отправку необходимой гуманитарной помощи, однако подчеркнул, что все траты будут тщательно проверяться, указывается в статье журнала.

По мнению издания, администрация президента США Дональда Трампа не будет полностью прекращать финансирование ООН, а сократит те траты, которые "сочтет неэффективными, идеологически мотивированными или противоречащими интересам" Вашингтона, даже если это означает разрушение международной инфраструктуры, созданной после Второй мировой войны при участии Соединенных Штатов.

14 апреля газета The Washington Post сообщила, что Белый дом хочет сократить финансирование Госдепартамента почти в два раза. Объем средств, выделяемых международным организациям, власти намерены уменьшить почти на 90%. Прекратить планируется финансирование, в частности, миротворческих миссий, ООН, НАТО и 20 других международных институтов.