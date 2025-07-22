WP: поддерживаемый США фонд помощи Газе предлагал переселение жителей анклава

Согласно плану, население сектора Газа должны были временно переселить в специальные жилые комплексы на момент осуществления работ по "демилитаризации и восстановлению" анклава

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Поддерживаемый властями США и Израиля Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), который занял фактически монопольное положение в распределении продуктов питания в анклаве, этой зимой предлагал план принудительного переселения палестинцев внутри Газы и за ее пределы. Об этом со ссылкой на документы фонда и источники сообщила газета The Washington Post.

Газета отмечает, что представители фонда еще до его запуска провели презентацию собственных планов будущей работы в анклаве. На 19 слайдах, представленных GHF в посольстве США в Израиле, рассказывалось о планах по переселению жителей сектора Газа в специальные жилые комплексы, которые предполагалось построить. Эти комплексы должны располагаться как в самом анклаве, так и за его пределами за рубежом. Согласно плану, население Газы должно было бы проживать в этих комплексах на время проведения работ по "демилитаризации и восстановления" анклава.

По мнению авторов концепции, изложенной в презентации, работа по строительству этих комплексов должна было бы "завоевать доверие" палестинцев. При этом подчеркивалось, что этот план - "реализация видения Трампа", который предлагал взять Газу под американский контроль и превратить анклав в "Ривьеру Ближнего Востока".

При этом документы GHF показывают, что выстраивание системы распределения гуманитарной помощи среди жителей сектора Газа должно стать первым этапом в реализации плана по "масштабной реконструкции" анклава в соответствии с отдельными тезисами, которые ранее указывались американским президентом. Издание отмечает, что пока остается неясным, отказался ли фонд и власти США от данного плана окончательно или же временно отложили его исполнение.

В феврале Трамп заявил, что рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа с целью превращения анклава в "ближневосточную Ривьеру". Трамп сообщил о готовности направить туда американские войска и высказался за переселение палестинцев из Газы в Египет и Иорданию. 17 мая телеканал NBC информировал, что администрация президента США разрабатывает план переселения 1 млн палестинцев из Газы в Ливию.

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа перестала поступать помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям сектора Газа, предполагающую передачу фактически монопольных прав GHF на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава.