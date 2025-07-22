Президент Мозамбика планирует посетить Россию

Глава МИД республики Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш подчеркнула, что у двух стран прекрасные отношения на всех уровнях

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новый президент Мозамбика Даниэл Шапу планирует приехать в Россию с визитом, заявила глава МИД республики Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Она подчеркнула, что сегодня у двух стран прекрасные отношения на всех уровнях. "Главы наших парламентов встречались в этом году и планируют встретиться в октябре, - напомнила министр. - Бывший президент участвовал в саммите Россия - Африка, а новый президент, который пришел к власти 15 января, также планирует посетить Россию".