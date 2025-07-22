Совещание с участием управления госохраны, полиции и других столичных правоохранительных органов состоялось 21 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Охранные посты в правительственном квартале Киева, где находятся административные здания властей Украины, усилены со вчерашнего дня, чтобы не допустить туда сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) на фоне эскалации ситуации вокруг ведомства. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Как отмечает издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 21 июля состоялось совещание с участием управления госохраны, полиции и других столичных правоохранительных органов. "Принято решение все посты вокруг правительства квартала максимально усилить. Основная задача не допустить прорыва в здания квартала сотрудников НАБУ. Это будет приравниваться к проникновению террористов или человека с боевым оружием", - приводит слова источника "Страна".

22 июля Верховная рада 263 голосами приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Его уже успел подписать спикер парламента Руслан Стефанчук, хотя оппозиционные депутаты до этого зарегистрировали блокирующее постановление законопроекта, что по регламенту не позволяет спикеру в тот же день подписывать закон.

Теперь утвердить закон остается Владимиру Зеленскому, который, по мнению депутата Рады Ярослава Железняка, также подпишет документ уже сегодня, чтобы успеть "все сделать, пока не прилетело от международных партнеров". На этом фоне директор НАБУ Семен Кривонос призвал Зеленского не ставить свою подпись. "Вы прекрасно понимаете, что произошло, сейчас фактически голосами 263 депутатов было уничтожена антикоррупционная структура. <...> Мы просим [Владимира Зеленского] не подписывать этот законопроект, вернуть его с соответствующим вето", - сказал он на брифинге.

Зеленский против НАБУ

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ, однако бюро продолжает ориентироваться на западные и грантовые структуры. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. 21 июля Служба безопасности Украины на фоне обострения конфликта между Зеленским и НАБУ провела 70 обысков у сотрудников бюро, а также пришла с проверкой в САП. В рамках этих действий был задержан и арестован ряд сотрудников НАБУ. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что масштабные обыски и задержания являются ответом на обвинения Чернышову.